Wilfried Zaha'dan Galatasaray sözleri!

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Galatasaray'dan kiralık olarak MLS ekiplerinden Charlotte'a transfer olan Wilfried Zaha, bir Galatasaray taraftarının sorusuna sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sarı-kırmızılı taraftar, Zaha'ya "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum." şeklinde bir soru sordu.

"BELLİ Kİ BANA İHTİYAÇ DUYULMUYOR"

Yıldız oyuncu, bu soruya karşılık, şunları dedi:

Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum.

"YÜZÜME BİR ŞEYLER ATILIYORDU"

Zaha ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim; normalde cevaplamayacaktım ama artık o kadar çok Galatasaray taraftarı bana bu konuda mesaj atıyor ki… Ben kiralıktayım, kiralık gönderildim. Hatta sezon öncesi kamptayken hazırlık maçında yüzüme bir şeyler (meşale) atılıyordu...

"KENDİ SEZONUMA ODAKLANMAYA ÇALIŞIYORUM"

Zaha, Galatasaray'a dönme konusunda ise şu şekilde konuştu:

Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum.

MLS'TE 8 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki kanat oyuncusu, MLS ekibi Charlotte'de 8 maça çıktı. Wilfried Zaha, bu müsabakalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Charlotte, Galatasaray'a Wilfried Zaha'nın kiralanması karşılığında 2 milyon 700 bin euro ödedi.

17 Ocak 2026'da kiralık sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha için yapılan anlaşmada performansa bağlı satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor.