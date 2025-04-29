Wilfried Zaha'dan kendisine tepki gösteren taraftarlara cevap geldi

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Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, devre arasında Fransa'dan ayrılıp MLS ekibi Charlotte'ye kiralık olarak imza atmıştı.

Charlotte FC forması giyen Wilfried Zaha, yine gündem yarattı.

Fildişili futbolcu, New England'a karşı 1-0 kaybettikleri maçının ardından taraftarların kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ: GÜNAH KEÇİSİ BEN DEĞİLİM

Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tipik. Maçı kaybettik ve bir şekilde suçlu Zaha oldu. Dribbing yapıyorum. Bencilim. Basit oyuyorum. Bana ödenen karşılığını vermiyorum. Şut atıyorum. Pas vermeliydin, pas veriyorum... Şansları gole çevirmeliyim... Normalde bu aptalca şeylere cevap vermezdim ama artık insanların hakkında konuşup durduğu bir günah keçisi değilim. Zaha şudur, Zaha budur ama en iyi başlangıcımızı yaptık ve ligde 1. sıradaydık. Lütfen sızlanmayı bırakın, özellikle de benim adıma." paylaşımında bulundu.

8 MAÇTA 2 GOL ATTI

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Charlotte FC'ye kiralanmasının ardından MLS ekibinde 8 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Wilfried Zaha'nın takımı Charlotte FC, MLS'te 10 haftada topladığı 19 puanla dördüncü sırada yer alıyor.