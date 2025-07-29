Xabi Alonso çözümü Arda Güler'de buldu: Jude Bellingham'ın yokluğunda tüm sorumluluk onda

Real Madrid'deki üçüncü sezonuna girmeye hazırlanan Arda Güler, İspanya'da en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Carlo Ancelotti'yle geçirdiği iki dönem boyunca daha çok sağ kanatta değerlendirilen Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte bambaşka bir role büründü.

İspanyol çalıştırıcı, Ancelotti'ye nazaran daha fazla topla buluşacağı ve oyunu yönlendireceği bir pozisyonda milli futbolcuyu konumlandırdı.

ANCELOTTI DÖNEMİNDEN FARKLI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve adından söz ettiren yıldız futbolcu için İspanyol basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

AS'ın derlediği haberde Jude Bellingham'ın yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan 12 haftalık bir süre bandında uzak kalacağı ifade edilirken, Xabi Alonso'nun çözüm yollarından birinin Arda Güler'e çıktığı belirtildi.

Haberin devamında Arda Güler'in, Jude Bellingham yerine oynayacak en önemli isim olduğuna vurgu yapıldı.

"TÜM SORUMLULUK ARDA'DA"

Görevi üstlenmeye hazır olduğu belirtilen yıldız ismin, tüm sorumluluğu alacağı ve takımın hücum başlangıçlarını başlatacak isim olacağı kaydedildi.

Modric'in ayrılığı ile Ceballos'un da formadan uzak kalmasının Arda Güler'e orta sahanın anahtarını verdiği ve Valverde ile birlikte ilk 11'de oynayacağı yazıldı.

"ALONSO'NUN KİLİT OYUNCUSU"

Öte yandan Vavel'in haberinde ise Arda Güler'in Xabi Alonso için kilit bir oyuncu olduğuna değinildi ve yeni rolünün kariyerinde bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

Güler'in gelişiminin sadece yeteneğine değil; takım oyununa da uyumuna bağlı olarak ilerleyeceği yazılırken, milli futbolcunun geçen sezona oranla daha öz güvenli olduğu aktarıldı.