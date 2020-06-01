Yabancı kuralı yine değişiyor TFF, yabancı kuralını önümüzdeki sezon 8+2+2, bir sonraki sezon ise 6+2 olarak değiştirmeyi planlıyor. Yeni sisteme karşı olan tek kulüp ise Galatasaray.

Geçtiğimiz günlerde liglerin yeniden başlatılması için bir toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği'nin, yabancı kuralıyla ilgili de önemli bir karar aldığı öğrenildi.

Yerli futbolcuların daha fazla şans bulması için yabancı sayısının azaltılması gerektiğini düşünen yetkililer, yeni sistemi belirledi.

Konuyla ilgili alınan kararlar şu şekilde:

-2020-2021 sezonunda uygulanacak sistem: 8'i sahada, 2'si kulübede, 2'si tribünde olacak.

-2021-2022 sezonunda uygulanacak sistem: 6'sı sahada, 2'si kulübede olacak.

Ayrıca 32 yaşından büyük yabancı futbolcuların transfer edilmesi de yasaklanacak.

GALATASARAY KARŞI ÇIKTI

Öte yandan toplantıda konuşulan yabancı kuralını tüm kulüpler kabul ederken, sadece Galatasaray'ın yeni sisteme karşı çıktığı öğrenildi.

Bu şekilde Avrupa'daki rakiplerle mücadele etmenin daha da zorlaşacağını belirten sarı-kırmızılılar, sistemin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Alınan bu karar üzerine yerli futbolcuların maaşlarında ciddi artış bekleniyor. Oysa yabancı kuralı serbestken, Avrupa'ya daha önce hiç satmadığımız kadar oyuncu ihraç etmiştik.

Sattığımız bazı isimler: