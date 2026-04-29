Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 tamamladığı müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, puanını 74’e çıkardı.

Şampiyonluk yarışında rakibine karşı önemli bir avantaj elde eden Galatasaray, puan farkını da 7’ye yükseltti.

DERBİ NOTU VERİLDİ

Karşılaşmaya hakem Yasin Kol'un atanması uzun süre gündemde yerini korurken Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), Kol'un derbi notunu verdiği belirtildi.

HT Spor'da yer alan habere göre Yasin Kol'un Galatsaray-Fenerbahçe derbisi yönetimi, MHK'yı memnun etti.

Kol'a, 10 üzerinden 8,8 puan verildiği ifade edildi.

"ÇOK İYİ"

Bu puanın “çok iyi/mükemmel” bir yönetim anlamına geldiği belirtilirken Kol'un, karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki edecek hatalar yapmadığının işaret edildiği aktarıldı.