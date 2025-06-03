Yassine Benzia: Fenerbahçe'de oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Haber Merkezi

2023 yılından bu yana Karabağ formasını giyen Yassine Benzia, önemli açıklamalar yaptı.

Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya konuşan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, eski takımı Fenerbahçe'yi sert bir biçimde eleştirdi.

"ORADA OYUNCULARA HAYVAN GİBİ DAVRANIYORLAR"

Benzia, şunları dedi:

Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi.

"İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPMAZSANIZ SONUÇLAR AYNI OLUR"

Cezayirli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur.

20 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Yassine Benzia, Lille'den kiralık geldiği Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda forma giymiş, 20 maçta oynamış ve 2 asist yapmıştı.

HATAYSPOR FORMASINI DA GİYDİ

Sonrasında Olympiakos ve Dijon takımlarında da top koşturan futbolcu, ardından bir dönem de Hatayspor forması giydi.

Cezayir Milli Takımı'nda 8 karşılaşmada görev alan oyuncu bu maçlarda 4 gole imzasını attı.