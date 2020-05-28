Yeni Malatyaspor'da 6 kişinin testi pozitif çıktı Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da, koronavirüs şoku yaşanıyor...

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Çelikel, açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha koronavirüs testi uygulandığını belirtildi.

5 FUTBOLCU BİR DE PERSONELDE KORONAYA RASTLANDI

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu, 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.