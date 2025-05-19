Youssef En Nesyri, 28. kez gol sevinci yaşadı

İHA
Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Başakşehir maçı öncesi uzun süre suskunluk yaşayan Youssef En-Nesyri, üst üste 2 lig maçında fileleri havalandırdı.
TÜM KULVARLARDA 28 GOLÜ VAR
Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 20'si ilk 11 olmak üzere 32 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri, 18. golüne imza attı.
27 yaşındaki forvetin, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor.
70 DAKİKA OYNADI
En-Nesyri, Eyüpspor karşısında 70. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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