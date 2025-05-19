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Youssef En Nesyri, 28. kez gol sevinci yaşadı

Youssef En Nesyri, 28. kez gol sevinci yaşadı Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, üst üste 2 lig maçında gol atarken, bu sezon tüm kulvarlarda 28. golüne ulaştı.