Youssef En-Nesyri, bu sezon 30 gol kaydetti

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılırken, ikinci gol Youssef En-Nesyri'den geldi. Müsabakanın 82. dakikasında ceza sahası içinde Kostic'in yerden pasını tamamlayan En-Nesyri, topu boş kaleye gönderdi.

KASIM'DAN SONRA ÇIKIŞA GEÇTİ

Sezon başında Sevilla'dan kadroya dahil olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli forma altında ilk dönemde zorluk yaşarken ilk 11'de başladığı kasım ayından itibaren golleriyle katkı sağladı.

27 yaşındaki futbolcu ligde 16 ila 26. haftalar arasında en verimli dönemini geçirdi.

En-Nesyri, bu süreçte oynanan 10 lig maçında 13 gole imza attı. Daha sonra 6 karşılaşmada suskun kalan En-Nesyri, son 4 lig maçında 4 gol kaydetti.

30 GOL ATTI

Faslı futbolcu bu sezon 22'si ilk 11 olmak üzere 34 müsabakaya çıktı ve 20 kez fileleri havalandırdı.

Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda ise 4 gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda toplam 52 maçta forma Faslı oyuncu, 30 gollük katkı sağladı.

En-Nesyri, Konyaspor karşısında 90 dakika sahada kaldı.