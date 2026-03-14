Youssef En-Nesyri gollerine devam ediyor

Al Ittihad forması giyen Youssef En-Nesyri, Al Riyadh karşısında takımının tek golünü kaydetti. Faslı golcü, Suudi Arabistan'da çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmuştu.
En-Nesyri, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. haftasında Al Riyadh'a karşı oynadıkları karşılaşmada 4. dakikada golünü attı.
Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda oynanan maçı, 3-1 Al Ittihad kaybetti.
Toplam 8 maçta forma giyen En-Nesyri, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi