Youssef En-Nesyri sezonu değerlendirdi

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Sezonun son bölümünde ıslıkların hedefi olan Fenerbahçe'nin en golcü ismi Youssef En-Nesyri, Fas basınına açıklama yaptı.

20 milyon euroya Sevilla'dan transfer edilen Faslı forvet, 30 gole rağmen en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Ülkesinden Elbotola'ya milli takım ağırlıklı konuşan Nesyri, sezonun iyi geçtiğini söyledi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR BU YIL İYİ GEÇTİ"

En Nesyri, "Allah'a şükür bu yıl iyi geçti, hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde çok sayıda gol atmayı başardım." dedi.

En Nesyri sözlerine şöyle devam etti: