Yüksel Yıldırım: 5. büyük olmamıza az kaldı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, hedeflerinin Türkiye'de ve Avrupa'da sürdürülebilir sportif başarı olduğunu söyledi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un, Türkiye'nin 5. büyük kulübü ünvanına aday olduğunu belirtti.

"HARİKA BİR PROVA OLDU"

Samsunspor'un ilk defa yurt dışında kamp yapmaya Hollanda'ya gittiğini, ilk yurt dışı hazırlık maçında kardeş kulüpleri olan Westerlo ile karşılaştıklarını aktaran Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Büyük Samsunspor taraftarları için harika bir prova oldu. Avrupa için güzel bir başlangıç oluyor ama hiç dikkat ettiniz mi; gurbetçiler için yaz tatili ve izin dönemi olmasına rağmen deplasman tribününü neredeyse doldu. Maç öncesi ve maç esnasında Samsunspor taraftarının şovları ve takıma gösterilen sevgi seli ve karşılamaları anlatılamaz idi. Hazırlık ve dostluk maçı olmasına rağmen taraftarımız 90 dakika takımına tam destek verdi ve hiç susmadı.

"TÜRKİYE'NİN 5. BÜYÜK KULÜBÜ OLMAMIZA AZ KALDI"

Yıldırım, taraftarların Avrupa'da olmalarına rağmen hepsinin üzerinde Samsunspor forması bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: