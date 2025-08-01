Yüksel Yıldırım: Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün sahibi olduğu Fransız ekibi USL Dunkerque ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi, her iki kulübün yöneticileriyle birlikte Samsun’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıya USL Dunkerque yöneticisi ve Beşiktaş’ın eski golcüsü Demba Ba da katıldı. Yöneticiler, Amissos Grup bünyesindeki kulüplerin hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA LİGİ HEDEFİMİZ VAR"

Bu sezon Avrupa arenasında iddialı olmak istediklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, şunları söyledi.

Biz zoru seven bir camiayız. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmek istiyoruz. Pazartesi yapılacak kura çekiminde iyi bir eşleşme bekliyoruz. Bu kulüp için hem ekonomik hem de tanıtım açısından büyük fırsat. Rakipler güçlü olacak ama Samsun’un Avrupa'da duyulması açısından çok önemli. Hedefimiz net: Konferans Ligi’ni değil, Avrupa Ligi’ni istiyoruz. Bir taşla birçok kuş vurmak peşindeyiz.

"5-6 TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Kadrolarını 22 kişilik bir yapı olarak planladıklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Takımdan ayrılan dört ismin yerini doldurduk. Şimdi önceliğimiz Avrupa kupalarına uygun kaliteli isimler. Hem Avrupa hem de Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi kulvarlarda mücadele edecek geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Şu an 16 oyuncuyla yola çıktık, 5-6 yeni transfer daha yapmamız gerekiyor. 12 Eylül'e kadar transfer penceresi açık, değerlendireceğiz.

Toplantının ardından iki kulübün yöneticileri, 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma geçti.