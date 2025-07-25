Yunanistan'da oynanan maçta Filistin unutulmadı: İsrailli taraftarları çıldırttılar

UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK, İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva'yı sahasında konuk etti.

AEK karşılaşmayı 1-0 kazanırken, maçın oynandığı geceye İsrail protestosu damga vurdu.

KOMŞUDA İSRAİL PROTESTOSU

Ev sahibi AEK'liler, İsrail takımını Filistin bayraklarıyla karşıladı ve maç boyu İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto eden sloganlar attı.

FİLİSTİN BAYRAĞI TAŞIYAN BAZI TARAFTARLARI GÖZALTINA ALDILAR

Bazı AEK taraftarlarının, Filistin bayrağı taşıdığı için stadyuma girmeden gözaltına alındığı belirtilirken, İsrail bayrağı taşıyan rakip takımın taraftarları ise rahat bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme ulaştı.

"KAHROLSUN İSRAİL, YAŞASIN FİLİSTİN"

Atina ekibinin taraftarları, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin!" tezahüratı atarken, konuk ekibin bazı taraftarları İsrail bayrağı açarak ev sahibi taraftarları provoke etmeye çalıştı.

İSRAİL BAYRAĞI AÇARAK PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Maç sonu Hapoel Be'er Sheva taraftarları, yoğun polis koruması altında stadyumdan dışarı çıkarken, AEK taraftarları, rakip takım taraftarlarının otobüsüne havai fişek attı ve İsrail aleyhine sloganlar söylemeye devam etti.