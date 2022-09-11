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    Yunus Akgün: Güzel oyunumuz, skora da yansıdı

    Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalar yaptı ve performansına değindi.
    • 11.09.2022 - 22:17
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 22:37
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    Yunus Akgün: Güzel oyunumuz, skora da yansıdı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

    Bu maçta asist yapan Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

    "İnşallah böyle devam ederiz"

    Yunus Akgün, "Bütün takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Güzel bir oyunumuz var, artık skora da yansımaya başladı. Ben asist yaptım, Kerem de attı. Bunu üstümüzden de attık. Biz gollere katkı yaptıkça daha farklı skorla da çıkacak. Benden beklenti yüksek, inşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

    Yunus Akgün: Güzel oyunumuz, skora da yansıdı #1


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