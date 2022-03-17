Zaman geçiren Barcelona, Galatasaraylıları çıldırttı

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Barcelona, 2-1 öne geçtikten sonra zaman geçirerek sarı-kırmızılıları çıldırttı.

Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona'ya 2-1 yenilen temsilcimiz Galatasaray, Avrupa defterini kapattı.

Maça çok iyi başlayan sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçse de Pedri ve Aubameyang'ın gollerine engel olamayarak sahadan boynu bükük ayrıldı.

JORDI ALBA ÇILDIRTTI

Ancak özellikle mücadele 2-1 olduktan sonra Katalan ekibinin sürekli zaman geçirme çabaları dikkat çekerken Jordi Alba'nın tribünle yaşadığı sıkıntı da tepki çekti.

Bir türlü tacı kullanmaya yeltenmeyen tecrübeli sol beke tribünler tepki gösterirken, İspanyol oyuncu elindeki topu tribünlere attı.

3 dakika boyunca tacı kullanmayan deneyimli futbolcu hakem Daniele Orsato'dan sarı kart gördü.

HER POZİSYONA İTİRAZ ETTİLER

Öte yandan Pique'nin de sık sık zamana oynaması dikkat çekerken, teknik direktör Xavi'nin aralıksız her pozisyonda dördüncü hakeme itiraz etmesi de gözden kaçmadı.

(Görüntüler Exxen'den alınmıştır.)