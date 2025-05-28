Zeki Amdouni'nin menajeri ve babasından Beşiktaş açıklaması

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Burnley'in İsviçreli golcüsü Zeki Amdouni ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren yıldız futbolcunun menajeri Paul Bollendorff, oyuncusunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: TRANSFER OLMA İHTİMALİ VAR

Bollendorff, "Zeki Amdouni için Beşiktaş ile iletişim halindeyiz. Şu an belli olmasa da Beşiktaş'a transfer olma ihtimali var. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Burnley'in, 2028 yılına kadar kontratı bulunan Amdouni için 20 milyon pound istediği ve bu talebin Benfica'ya çok geldiği de gelen haberler arasında.

BABASI KONUŞTU: BEŞİKTAŞ'TA OYNAMASI EN BÜYÜK HAYALİM

Diğer yandan Zeki Amdouni’nin babası Hasan Amdouni de oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Kartal Record’dan Mustafa Karataş’a konuşan baba Amdouni, “Ben Beşiktaş hastasıyım. Zeki de Beşiktaşlı. En büyük hayalim Zeki’nin Beşiktaş forması giymesi ama Burnley 20 milyon euro bonservis beklentisi var. Beşiktaş o parayı verebilir mi durum buna bağlı. Benfica da Zeki’yi hala çok istiyor ama rakam yüksek geliyor.” dedi.

43 MAÇTA 9 GOL 3 ASİST

Bu sezon Portekiz ekibiyle 43 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.