Zeki Murat Göle: Şampiyonluk yarışı daha uzun

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SONUÇTA BİLGİ ALIŞVERİŞİ OLUYOR"

Zeki Murat Göle, "49. dakikada skor 2-0 oldu, ilk değişiklik için neden 70. dakikayı beklediniz?" sorusunun ardından, "Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık." yanıtını verdi.

NELSON SEMEDO

Zeki Murat Göle, maçta sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Nelson Semedo'nun durumuna dair gelen sorunun ardından, "Gerekli kontroller sağlık ekibi tarafından yapılacak." dedi.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI DAHA UZUN"

Zeki Murat Göle, "İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk. Şampiyonluk yarışı daha uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Zeki Murat Göle, basın toplantısında, "Hocamız rahatsız olduğu için biz ona destek oluyoruz. Biz kendi başımıza karar veremiyoruz. Sadece ben değilim. Hocanın da bir ekibi var. İletişim halindeyiz. Hocamızla iletişim kurabildiğimiz zamanlar oluyor, rahatsızlığı nedeniyle kuramadığımız zamanlar oluyor." dedi.

"BİZ 2 PUANI İLK YARIDA KAYBETTİK"

Göle, "Biz 2 puanı ilk yarıda kaybettik. Enerji eksikliği ilk yarıda vardı. Oyuna yüksek tempoda başlayamadık. 3 gün önceki Nottingham maçındaki enerjiyi oluşturamadık. Çok fazla erken oynama, çok fazla uzun top isteği vardı. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Genel anlamda bunlar eksikti ilk yarıda. Nelson Semedo'nun sakatlığı da beklenmedik bir değişiklik oldu. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Fenerbahçe seviyesinde görülmeyecek goller yedik. 2-2'ye getirdik, reaksiyon gösterdik. Fırsatlar da yakaladık. Değerlendirsek farklı şeyler konuşulurdu. Şampiyonluk yarışı hala uzun. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.