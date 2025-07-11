Zeki Yavru: Bu ligde kolay-zor fikstür diye bir şey yok

Süper Lig takımlarından Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde devam etti. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan deneyimli savunma oyuncusu Zeki Yavru, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi.

"50'DEN FAZLA MAÇ, KOLAY DEĞİL"

Yavru, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu sezonun bizim için zor geçeceğini düşünüyorum. Elliden fazla maç oynayacağız, bu kolay değil. Başkanımız ve Fuat hocamız transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelen oyuncular, gelecek olanlar var. Geniş ve güçlü bir kadroya ihtiyacımız olduğu ortada. Ancak Samsunspor için sahada olan da olmayan da elinden geleni yapacaktır. Planlamamız doğru ilerliyor.

"SAMSUNSPOR'UN YÜKSELEN GRAFİĞİ SÜRMELİ"

Avrupa kupalarına katılan Anadolu kulüplerinin Süper Lig’de zaman zaman ciddi zorluklar yaşadığını hatırlatan Yavru, şu ifadeleri kullandı:

Küme düşme mücadelesi verenler, hatta düşenler oldu. Biz de takım içinde bu durumu konuştuk. Aynı tabloyla karşılaşmamak için çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Samsunspor’un şu an yükselen bir ivmesi var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için tüm şehir olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Bu yükün altından hep birlikte kalkabiliriz.

"HİÇBİR MAÇ OYNAMADAN KAZANILMIYOR"

Fikstür yorumlarına da değinen tecrübeli oyuncu, “Bu ligde kolay ya da zor fikstür diye bir şey yok. Çünkü hiçbir maç sahaya çıkmadan kazanılmıyor. Her karşılaşmanın kendine has zorlukları var. Sezon iyi gidince fikstür kolay, kötü gidince zor deniliyor. Bu bakış açısını doğru bulmuyorum” dedi.

"TARAFTARIN SEVGİSİ BÜYÜK GÜÇ VERİYOR"

Samsun’a geldiği ilk günden bu yana taraftarın sevgisini hissettiğini belirten Zeki Yavru, “Onların desteği bana büyük moral oluyor. Kendimi bu şehrin bir parçası gibi hissediyorum. Sahada mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Sevgilerine layık olmak için elimden geleni yapıyorum” diye konuştu.

"AİLE ORTAMI BAŞARININ ANAHTARI"

Takım içindeki atmosferin çok özel olduğunu vurgulayan Yavru, sözlerini şöyle tamamladı: