Zorbay Küçük, UEFA'nın telafi sınavını da geçemedi

FIFA listesine giren ancak mayıs ayında yapılan sınavlarda başarısız olan Zorbay Küçük, telafi sınavında da başarıya ulaşamadı. Genç hakemin kural ve dil sınavını geçemediği öğrenildi.

Türk hakemlerinin son zamanlarda tartışma konusu olması FIFA'nın da gündeminde.

Cüneyt Çakır'ın alternatifini arayan MHK, bu yıl FIFA'ya yolladığı Zorbay Küçük'ün yapılan sınavlarda başarısız olmasıyla şok yaşıyor.

Genç hakem, 8-11 Mayıs'ta yapılan testleri geçememişti. Telafi sınavında bir kez daha başarısız olan Zorbay Küçük'ün özellikle yabancı dil ve kurallar konusunda büyük sorunlarının olduğu öğrenildi.

Küçük, bu yıl yapılacak olan UEFA organizasyonlarında görev alamayacak.

TFF ve MHK harekete geçti

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu da son dönemde UEFA ve FIFA nezdinde de prestij kaybeden Türk hakemliği için ekstra çalışmalara başladı.

Yabancı dili yeterli olmayan hakemleri bir daha FIFA listesine almak istemeyen MHK, öncesinde büyük bir sınav programı hazırlayarak hakemleri elemeden geçirecek.