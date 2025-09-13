Galatasaray’ın yeni kalecisi Uğurcan Çakır'dan buruk mesaj

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde geçtiğimiz günlerde okul bahçesinde fenalaşan 6. sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hakan Demirhan ve Tuğba Demirhan'ın 12 yaşındaki evladı Mehmet Demirhan’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Küçük yaşta kalbine yenik düşen küçük Mehmet Demirhan'ın cenazesi baba ocağı olan Antalya'nın Serik ilçesinde Akbaş mahallesi mezarlığına defnedildi.

UĞURCAN ÇAKIR: BURUK BİR SEVİNÇ OLDU BENİM İÇİN

Annesi Serikli olan milli futbolcu ve Galatasaray’ın yeni file bekçisi Uğurcan Çakır, kuzeninin vefat haberiyle adeta yıkılırken zorlu Eyüpspor galibiyeti sonrası duygusal bir açıklamada bulundu.

Uğurcan Çakır, şunları söyledi:

Taraftarın sevgisine layık olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bundan taraftarın şüphesi olmasın. Galatasaray ile uzun yıllar başarılı olmak istiyorum. Buruk bir sevinç oldu benim için. İki gün önce kuzenimi kaybettim. O da Galatasaray taraftarıydı. Antalya'da cenazesi oldu ve ben maçtan dolayı katılamadım. Bütün ailemin, teyzemin ve eniştemin başı sağ olsun. O, beni bu formayla görmek çok istiyordu. Hatta transferimden sonra çok mutluydu. Ben de bu galibiyeti teyzeme, enişteme ve kuzenime armağan ediyorum.