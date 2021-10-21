Marcel Tisserand: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Fenerbahçe maçının ardından konuşan Marcel Tisserand, "Bu maçı galibiyetle tamamlamak çok isterdik" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Marcel Tisserand, "Bu neticeden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu maçı galibiyetle tamamlamak çok isterdik, maalesef 1 puan aldık. İyice dinlenip bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Duran toplardan gol yememeleri gerektiğini kaydeden Tisserand, "İlk yarı itibarıyla agresiflik noktasında eksiktik. İlk yarı daha kompakt olabilirdik. 2. yarı daha iyi olduğumuzu ve çok fırsat yarattığımızı söyleyebilirim. Topa karşı daha çok agresiftik ancak duran toptan gol yedik. Bu tip golleri yememek için daha çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.



