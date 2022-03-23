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    22 Yaş Altı boksörler Erivan Barut ve Hatice Akbaş Avrupa Şampiyonu

    22 Yaş Altı boksörler Erivan Barut ve Hatice Akbaş Avrupa Şampiyonu

    Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Erivan Barut ve Hatice Akbaş altın, Gizem Özer gümüş madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 02:36
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 03:05
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    Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda final müsabakaları gerçekleştirildi.

    ERİVAN VE HATİCE'DEN ALTIN MADALYA

    48 kiloda Erivan Barut, Slovak Nicole Durikova'yı, 52 kiloda da Hatice Akbaş ise Hırvat Nikolina Cacic'i yenerek altın madalya elde etti.

    GİZEM ÖZER AVRUPA İKİNCİSİ

    63.5 kilo finalinde Slovak Miroslava Jedinakova'ya yenilen Gizem Özer ise gümüş madalya aldı.

    22 Yaş Altı boksörler Erivan Barut ve Hatice Akbaş Avrupa Şampiyonu - VİDEO

    22 Yaş Altı boksörler Erivan Barut ve Hatice Akbaş Avrupa Şampiyonu #1

    GİZEM EN'DEN BRONZ MADALYA

    Kadınlarda milli sporcu Gizem En, bronz madalyanın sahibi olmuştu.

    22 Yaş Altı boksörler Erivan Barut ve Hatice Akbaş Avrupa Şampiyonu #2

    Türkiye, böylece kadınlarda 2 altın ile birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

    22 Yaş Altı boksörler Erivan Barut ve Hatice Akbaş Avrupa Şampiyonu #3

    22 Yaş Altı boksörler Erivan Barut ve Hatice Akbaş Avrupa Şampiyonu #4

    22 Yaş Altı boksörler Erivan Barut ve Hatice Akbaş Avrupa Şampiyonu #5


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