Euro
10.4021
0.04%
Dolar
8.9951
-0.07%
Altın
508.09
0.07%
Borsa
1.416
0%
Bitcoin
515.618
3.67%
EXEN Coin
22.03
2.46%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu

    Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız Letonya'yı yenerek ikincilik şansını sürdürdü. İşte yapılan maçların ardından oluşan puan durumu...
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 00:00
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 00:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde bulunduğu G Grubu'nda Letonya'yı yenerek, Norveç'i takibini sürdürdü.

    İKİNCİLİK YARIŞI SÜRÜYOR

    Rakiplerimizden Hollanda, Cebelitarık'ı 6-0 yenerken, Norveç, Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

    Bu sonuçların ardından sıralama değişmezken Türkiye son saniye golüyle Norveç ile puan farkını korudu.

    İŞTE PUAN DURUMU

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu nda puan durumu #1

    KALAN MAÇLAR

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu nda puan durumu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir