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Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu
Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız Letonya'yı yenerek ikincilik şansını sürdürdü. İşte yapılan maçların ardından oluşan puan durumu...
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 00:00
- Güncelleme : 12.10.2021 - 00:09
A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde bulunduğu G Grubu'nda Letonya'yı yenerek, Norveç'i takibini sürdürdü.
İKİNCİLİK YARIŞI SÜRÜYOR
Rakiplerimizden Hollanda, Cebelitarık'ı 6-0 yenerken, Norveç, Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından sıralama değişmezken Türkiye son saniye golüyle Norveç ile puan farkını korudu.
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