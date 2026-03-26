A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finaline çıktı

A Milli Futbol Takımı, Romanya’yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finaline yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaştı.

Milliler, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan ikinci yarıda Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.

FİNAL SALI GÜNÜ

Milliler, 31 Mart Salı günü Slovakya - Kosava eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlılar bu maçtan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

