A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finaline çıktı

A Milli Futbol Takımı, Romanya’yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finaline yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaştı.
Milliler, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan ikinci yarıda Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0’lık skorla galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar bu sonuçla Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.
FİNAL SALI GÜNÜ
Milliler, 31 Mart Salı günü Slovakya - Kosava eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Kırmızı-beyazlılar bu maçtan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.
