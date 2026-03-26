İran'ın hedef aldığı Tel Aviv'de hasar alan binalar görüntülendi

Müzakerenin ortasında savaş...

ABD ile İsrail devam eden nükleer müzakerelerin ortasında İran'a saldırı düzenleyerek yeni bir savaş başlattı.

İran da bu saldırılara İsrail ve Orta Doğu'da bulunan ABD üslerini vurarak karşılık verdi.

İSRAİL'DE YÜZLERCE KEZ SİRENLER ÇALDI

İran tarafından İsrail'in birçok kentine sayısız füze atıldı.

3 hafta boyunca misilleme saldırıları aralıksız olarak devam ederken başta başken Tel Aviv olmak üzere İsrail'in neredeyse tüm şehirlerinde sık sık sirenler çaldı.

DEMİR KUBBE DELİK KUBBE OLDU

Savaşın son günlerinde belirsizlik sürerken İran, misilleme saldırılarını hız verdi.

Ancak son 1 haftada ateşlenen füzelerde önemli bir başarı elde edilerek İsrail'in birçok noktası hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi delerek vuruldu.

BÜYÜK BİR HASARA YOL AÇTI

Özellikle İsrail'in iki büyük kenti olan Arad ve Dimona'da ciddi hasar oluştu.

Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken bölgede kaydedilen fotoğraflar, oluşan hasarı gözler önüne serdi.

BİNALARIN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

İran'dan İsrail'e atılan misilleme füzelerinin başkent Tel Aviv'de bulunan bazı binalarda oluşturduğu hasar objektiflere yansıdı.

Öte yandan Hasar gören yapılarda İsrail belediye ekipleri ile gönüllüler, enkaz kaldırma çalışması yürüttü.