Mert Müldür: Çok mutluyuz

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Müldür, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Maçın ne kadar zor olacağının farkında olduklarını belirten Mert, "Çok zor bir maçtı, herkes de biliyordu bunu. Rakip de finale çıkmayı istiyordu. Çok mutluyuz. Konsantreyiz. İnşallah hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''KİM GELİRSE GELSİN''

Finalde kiminle karşılaşmak istediğine dair sorulan soruya tecrübeli sağ bek, ''Kosova, Slovakya fark etmez, önemli değil. Kim gelirse gelsin yenmemiz lazım, Dünya Kupası'na gitmemiz lazım." diyerek sözlerine nokta koydu.