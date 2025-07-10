A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine eylül ayında Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı karşılaşmalarla başlayacak A Milli Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Temmuz ayı dünya sıralamasında bin 553 puanla 27. sıradaki yerini korudu.

RAKİPLERİN SIRALAMASI

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden bin 867 puana sahip İspanya'nın da 2. sıradaki yeri değişmezken Gürcistan, bin 375 puanla bir basamak yükselerek 67'nci sıraya çıktı.

Bin 284 puanlı Bulgaristan ise bir basamak yukarı çıkarak 84'üncü sıraya yerleşti.

İLK 5 SIRADA DEĞİŞİKLİK YOK

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan Temmuz ayı sıralamasının ilk 5 basamağında herhangi bir değişiklik olmadı.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 885 puanla birinciliğini korurken, 2024 Avrupa Şampiyonu ikinci sıradaki İspanya'yı bin 1862 puanlı Fransa, bin 813 puanlı İngiltere ve bin 777 puanlı Brezilya izledi.

18 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.