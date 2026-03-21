A Milli Futbol Takımı'nda Romanya mesaisi başladı

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile İstanbul'da karşılaşacak A Milli Takımımız, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kademeli olarak gerçekleştirilecek hazırlıklarına başladı.

Fitness salonundaki çalışmanın ardından Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na gelen futbolcular, burada A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde bir idman yaptı.

İDMANDAN NOTLAR

Pas çalışmasıyla başlayan antrenman, aerobik koşular ile devam etti.

Hücum ve savunma oyuncularına dönük taktik uygulamaların ardından antrenman, aerobik koşular ile sona erdi.

İDMANA KATILANLAR

Birinci gün çalışmasında Rizespor'dan Samet Akaydin, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Mert Müldür, Kasımpaşa'dan İrfan Can Kahveci ve Ümit Milli Takım'dan Yiğit Efe Demir yer aldı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

A Millî Takımımız, antrenmanlara cumartesi günü başlaması planlanan aday kadrodaki diğer oyuncuların katılımıyla, bugün saat 18.00'de basına kapalı bir idman yapacak.