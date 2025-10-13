A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan olacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında, yarın Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

HAKEM ROMANYA'DAN

Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Radu Petrescu düdük çalacak.

Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak.

Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

ALINAN SONUÇLAR

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti.

Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek.

Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper, İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımdaki yerini alamamıştı.

Milli takımda, İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

BERKE'NİN YERİNE MUHAMMED

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu.

Bu gelişme üzerine Berke'nin yerine Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in aday kadroya dahil edildiği açıklandı.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın Mart ayında oynanacak.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

GÜRCİSTAN'IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen Gürcistan'ın 25 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Lasha Dvali (CSKA 1948), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Iva Gelashvili (Panserraikos)

Orta Saha/Forvet: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Giorgi Mikautadze (Villarreal)