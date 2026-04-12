A Milli Futsal Takımı, Bulgaristan'ı devirdi

Litvanya'da düzenlenen 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu son maçında A Milli Futsal Takımı ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.
Milliler, rakibini 7-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı.
Druskininkai kentiyle aynı adı taşıyan salondaki mücadelede millilerin gollerini Umur Ağır (3), Gök Deniz Kahveci (3) ve Hasan Hakan Bülbül kaydetti.
KUZEY MAKEDONYA, LİTVANYA'YI YENDİ
Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.
MİLLİLER, ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ
Sonuçların ardından Kuzey Makedonya ve Litvanya, 2028 Futsal Dünya Kupası Ana Tur Elemeleri'ne katılmaya hak kazanırken Türkiye, averajla grubunda üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi