A Milli Takım Kosova maçı sonrası büyük sevinç yaşadı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanan kritik mücadelede ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

24 YIL SONRA GELEN BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte sahada adeta bayram havası oluştu.

A Milli Takım futbolcuları büyük bir coşku yaşarken futbolcuların birbirine sarıldığı, tribünlere giderek taraftarlarla birlikte kutlama yaptığı anlar geceye damga vurdu.

Bu sonuçla ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden Türkiye, 24 yıl sonra yeniden dünyanın en büyük futbol organizasyonunda boy gösterecek.