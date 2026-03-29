Çin'den Kuzey Kore'ye uçak seferleri yeniden başlatılacak

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China, Pekin-Pyongyang uçuşlarını 30 Mart'tan itibaren yeniden başlatacağını duyurdu.

Pekin-Pyongyang hattındaki ilk uçak, yarın yerel saatle 08.30'da Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak.

Uçağın kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra Pyongyang Sunan Uluslararası Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

Air China, bu hatta Boeing 737-800 tipi uçaklarla haftada gidiş-dönüş seferler yapmayı planlıyor.

TREN SEFERLERİ DE YENİDEN BAŞLATILMIŞTI

Kuzey Kore hava yolu şirketi Air Koryo, 2023 sonunda Çin'e yolcu seferlerini yeniden başlatmıştı.

Şirket halen Çin'de Pekin ve Şınyang şehirlerine haftada ikişer sefer düzenliyor.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tren seferleri de bu ayın ortasında yeniden başlatılmıştı.

Uçuşların başlamasıyla düzenli hava yolu ulaşımı da yeniden açılmış olacak.