Almanya'yı yenen Portekiz, Uluslar Ligi'nde finale yükseldi

AA & Ensonhaber
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya, Portekiz'i ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Almanya, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Florian Wirtz'in golüyle skoru 1-0 yaptı.
Portekiz, 63. dakikada Francisco Conceiçao ile eşitliği yakalarken 68. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-1 öne geçti.
PORTEKİZ FİNALE YÜKSELDİ
Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen Portekiz, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek.
UEFA Uluslar Ligi finali ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.
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