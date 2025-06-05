Almanya'yı yenen Portekiz, Uluslar Ligi'nde finale yükseldi
AA & Ensonhaber

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya, Portekiz'i ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Almanya, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Florian Wirtz'in golüyle skoru 1-0 yaptı.

Portekiz, 63. dakikada Francisco Conceiçao ile eşitliği yakalarken 68. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

PORTEKİZ FİNALE YÜKSELDİ

Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen Portekiz, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi finali ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

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Göktürk Sönmez
Editor