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Almanya'yı yenen Portekiz, Uluslar Ligi'nde finale yükseldi

Almanya'yı yenen Portekiz, Uluslar Ligi'nde finale yükseldi Portekiz, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde konuk olduğu Almanya'yı 2-1 mağlup ederek final biletinin sahibi oldu.