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İHA

Karadağ ile bugün İstanbul'da özel maçta karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı'nda Burak İnce, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Kampın güzel geçtiğini söyleyen İnce, şunları dedi:

Egemen Korkmaz'ı oyunculuk zamanından beri biliyoruz. Hocamızın gelmesiyle güzel ve yoğun bir şekilde ilerliyoruz. Önümüzde iki maç var. O iki maçı kazanıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

"BÜTÜN MAÇLARINI İZLEMEYİ SEVİYORUM"

Hedefinin A Milli Futbol Takımı olduğunu ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:

Her genç oyuncu, A Milli Takım formasını giymeyi hedefler. A Milli Takım'daki bütün oyunculardan bir şey kazanmak istiyorum. Hepsinden bir şey kapmaya çalışıyorum. Bütün maçlarını izlemeyi seviyorum.

"PARLAMAK İSTİYORUM"

Kariyerinde bazı şeylerin istediği gibi gitmediğini belirten Burak İnce, şu ifadeleri kullandı: