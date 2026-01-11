Christ Inao Oulai, maçın ardından gözyaşlarını tutamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek final maçında, Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Omar Marmoush'un golüyle 1-0 öne geçen Mısır, 32. dakikada Rami Rabia ile farkı 2'ye çıkardı.

Fildişi Sahili, Ahmed Fatouh'ın 40. dakikada kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirse de 52. dakikada Mohamed Salah, Mısır'ı 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

Fildişi Sahili'nin 73. dakikada Guela Doue'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdiği karşılaşmada başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Mısır, yarı finale yükseldi.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN İSİMLER

Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başlarken, Başakşehir'den Christopher Operi ise yedekler arasında yer aldı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Mısır, yarı finalde Senegal ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise ev sahibi Fas ile Nijerya karşılaşacak.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

89. dakikada yerini Seko Fofana'ya bırakan Oulai, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Genç futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.