Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'a milli davet

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 18:01
Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli takım kadrosunu açıkladı.

Kadroda sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson da yer aldı.

ADAY KADRO

Kaleciler: Bento, Ederson, Hugo Souza

Defans: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militao, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhaes, Beraldo, Vanderson, Wesley

Orta saha: Andre, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joao Gomes, Joelinton, Lucas Paqueta

Forvet: Estevao, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Junior.

