Hamza Akman, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna alındı

- Hamza Akman, Ümit Milli Takım'ın Litvanya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna dahil edildi.
- İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
- Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerinde 8 puanla ilk sırada yer alıyor.
2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynayacağı maçın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takımın Litvanya karşılaşmasının aday kadrosuna Hamza Akman dahil edildi.
Ümit Milli Takım'da yer alan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.
MİLLİLER, İLK SIRADA
Elemelerde H Grubu'nda yer alan Ümit Milli Takım, 4 maç sonunda topladığı 8 puanla ilk sırada bulunuyor.
ADAY KADRO
Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlıların Litvanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor Futbol)
Savunma: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)
Orta saha: Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino), Cihan Çanak (Trabzonspor), Burak İnce (Al Akhdoud), Melih Bostan (Konyaspor), Hamza Akman (Pendikspor Futbol)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)