İtalya, Estonya'yı üç golle geçti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maç haftasında Estonya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Le Coq Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya 3-1'lik skorla kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Moise Kean, 38. dakikada Mateo Retegui ve 74. dakikada Francesco Esposito kaydetti.

Estonya'nın tek golü ise 77. dakikada Rauno Sappinen attı.

PENALTI KAÇTI

İtalya'da Retegui, 30. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İTALYA, İKİNCİ SIRADA

Bu sonucun ardından İtalya, 5 maçta 12 puanla grupta Norveç'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Estonya ise 6 maçta 3 puanla 4. sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

İtalya, bir sonraki maçında grup 3'üncüsü İsrail ile kritik bir maça çıkacak. Estonya ise grupta tek puan aldığı Moldova'yı ağırlayacak.