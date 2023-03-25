Kerem Aktürkoğlu: Bence attığım gol Enes'in

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında 1-0 geriden gelerek Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından takımımıza galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"Bence attığım gol Enes'in"

Kerem Aktürkoğlu, şunları dedi:

"Bence attığım gol Enes'in. Çok güzel pas verdi, çok güzel asist yaptı. Bu maça çok iyi hazırlandık ama bazen zorlanabiliyoruz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. O maçı daha iyi özveriyle oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz."

Kerem Aktürkoğlu: Bence attığım gol Enes'in

"Heyecan yapacağımızı düşünmüyoruz"

Kazanmanın önemli olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, şöyle konuştu:

"Heyecan yapacağımızı düşünmüyoruz. Takımımızın kalitesi oynuyor. Herkes Avrupa'da, Süper Lig'de büyük takımlarda oynuyor. Heyecan değil, bazen kilidi açmakta zorlanıyoruz. İlk 15-20 dakikada gol bulsaydık daha farklı olurdu. Onlar erken öne geçince biraz konsantrasyonumuz dağılmış olabilir. Önemli olan kazanmaktı."

Kerem Aktürkoğlu: Bence attığım gol Enes'in

"İnşallah kazanan taraf biz olacağız"

Kerem ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Hırvatistan maçının konsantrasyonu, atmosferi farklı olacak. Taraftar gücü de yanımızda olacak. İnşallah kazanan taraf biz olacağız."

Kerem Aktürkoğlu: Bence attığım gol Enes'in