Kerem Aktürkoğlu: Bence attığım gol Enes'in

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında 1-0 geriden gelerek Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından takımımıza galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, şunları dedi:

"Bence attığım gol Enes'in. Çok güzel pas verdi, çok güzel asist yaptı. Bu maça çok iyi hazırlandık ama bazen zorlanabiliyoruz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. O maçı daha iyi özveriyle oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz."