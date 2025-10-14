Kocaeli'de milli maça özel koreografi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşıyor.

A Milliler, bu müsabakayla birlikte 17 yıl sonra Kocaeli'de oynanıyor. Kocaeli halkı da müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

34 bin 829 kapasiteli stadyumdaki yapılacak karşılaşmanın biletleri tükenmişti.

MİLLİ MAÇA ÖZEL KOREOGRAFİ

Sadece Kocaeli'den değil, çevre illerden maçı takip etmeye gelen taraftarlar, kritik 90 dakika öncesinde harika bir koreografiye imza attı.

Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Ede Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı.

Ayrıca görsellerin altında bulunan pankartta da "Türk önde Türk ileri" yazısı yer aldı.