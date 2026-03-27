Kosova Başbakanı Albin Kurti, Dünya Kupası için prim açıkladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin milli takımlarının Dünya Kupası'na katılması halinde futbolculara ve teknik ekibe 1 milyon euro prim vereceği yönündeki sözleri gündem oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu.
Play-off turu yarı finalinde Slovakya, başkent Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda Kosova'yı ağırladı.
Kosova, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Veldin Hodza'nın 21, Fisnik Asllani'nin 47, Florent Muslija'nın 60 ve Kreshnik Hajrizi'nin 72. dakikada attığı gollerle 4-3 kazandı.
Ev sahibi takımın golleri, 6. dakikada Martin Valjent, 45. dakikada Lukas Haraslin ve 90+4. dakikada David Strelec'ten geldi.
KAZANAN DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAK
Bu sonuçla Kosova, play-off turu finalinde Türkiye ile eşleşti.
Kosova'nın ay-yıldızlıları konuk edeceği karşılaşma, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak.
Müsabakadan galip ayrılan taraf, Dünya Kupası bileti alacak.
BAŞBAKAN TAKIMI TEBRİK ETTİ
Maçın hemen ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti, yaptığı duygusal bir paylaşımla takımı ve taraftarları tebrik etti.
Albin Kurti’nin açıklamasının tamamı:
Tebrikler Kosova! Tebrikler Dardanlılar ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm Arnavutlar! Bu takım ve bu taraftarlar, bu gece bizim için futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı.
Bu muhteşem performans ve kusursuz oyun, sonsuza kadar hafızalarda kalacak. Hayal ettiğimiz gibi başardık.
O kadar çok istedik ki sonunda kazandık. Dünya Kupası hiç bu kadar yakın olmamıştı.
PRİM SÖZÜ
Başbakan Albin Kurti, Kosova’nın Dünya Kupası play-off finaline kalması halinde 500 bin euro prim sözü vermişti.
Dünya Kupası'na katılım sağlanması halinde bu rakam 1 milyon euroya çıkacak.
Kasım ayında Albin Kurti, milli takımlarının Dünya Kupası'na katılması halinde futbolculara ve teknik ekibe 1 milyon euro prim vereceğini duyurmuştu.