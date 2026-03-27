Kosova Başbakanı Albin Kurti, Dünya Kupası için prim açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu.

Play-off turu yarı finalinde Slovakya, başkent Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda Kosova'yı ağırladı.

Kosova, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Veldin Hodza'nın 21, Fisnik Asllani'nin 47, Florent Muslija'nın 60 ve Kreshnik Hajrizi'nin 72. dakikada attığı gollerle 4-3 kazandı.

Ev sahibi takımın golleri, 6. dakikada Martin Valjent, 45. dakikada Lukas Haraslin ve 90+4. dakikada David Strelec'ten geldi.

KAZANAN DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAK

Bu sonuçla Kosova, play-off turu finalinde Türkiye ile eşleşti.

Kosova'nın ay-yıldızlıları konuk edeceği karşılaşma, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak.

Müsabakadan galip ayrılan taraf, Dünya Kupası bileti alacak.

BAŞBAKAN TAKIMI TEBRİK ETTİ

Maçın hemen ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti, yaptığı duygusal bir paylaşımla takımı ve taraftarları tebrik etti.

Albin Kurti’nin açıklamasının tamamı:

Tebrikler Kosova! Tebrikler Dardanlılar ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm Arnavutlar! Bu takım ve bu taraftarlar, bu gece bizim için futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı.



Bu muhteşem performans ve kusursuz oyun, sonsuza kadar hafızalarda kalacak. Hayal ettiğimiz gibi başardık.



O kadar çok istedik ki sonunda kazandık. Dünya Kupası hiç bu kadar yakın olmamıştı.