Luis de La Fuente'den Türkiye maçı öncesi açıklama: Beklemek zorundayız

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yer aldığı E Grubu'nda Gürcistan, sahasında İspanya'yı konuk etti.

Boris Paiçadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, mücadeleden 4-0 galip ayrılarak 5'te 5 yaptı ve 15 puanla zirvedeki yerini korudu.

İspanya'nın gollerini 11 (pen.) ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres attı.

"BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

İspanya'da 2026 Dünya Kupası hesapları netleşmeye başladı. İspanya Teknik Direktörü Luis de La Fuente, dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Gürcistan maçı sonrası konuşan İspanyol teknik adam, "Dünya Kupası'na katılmanın matematiksel olarak kesinleştiği ana kadar rakiplerimize saygımız gereği beklemek zorundayız. Önceliğimiz yere sağlam basmak ve elemelere kadar bu tutumu sürdürmek. Çok mutluyuz. Burada olan ve bize yardım eden, ayrıca sakatlık nedeniyle burada olmayanlara da minnettarız. Dünyanın en iyi oyuncularından bazıları olan bu harika insanlarla birlikte olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Ayrıca İspanya'da tükenmez bir yetenek havuzumuz var. 2008-2012 yılları arasında kadromuzda bulunan unutulmaz oyuncuların rekorunu kırarak, 30 maçtır yenilmeyen sıra dışı bir jenerasyona sahip olmaktan dolayı hem hayranlık hem de gurur duyuyorum. Hedefimiz her gün daha iyi olmak ve Dünya Kupası'nı düşünmek." dedi.

DÜNYA KUPASI'NA GİDİŞ YOLU

A Milli Takımımızın grup liderliği için son maçı İspanya’ya karşı büyük önem taşıyor.

Türkiye, İspanya’yı 7-0 yenerse, Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazanacak; aksi takdirde play-off’a kalacak.