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    Milli atlet Pınar Akyol dünya ikincisi oldu

    Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Pınar Akyol, gümüş madalya kazandı.
    • 03.08.2022 - 01:06
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    Milli atlet Pınar Akyol dünya ikincisi oldu

    Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlar gülle atma finali yapıldı.

    Pınar Akyol dünya ikincisi oldu

    AA'Nın haberine göre; Güney Afrikalı Mine de Klerk 17.17'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Pınar Akyol 16.84 ile gümüş madalya aldı.

    Milli sporcu Pınar Akyol, geçen yıl da 20 yaş altında dünya ikincisi olmuştu.

    Milli atlet Pınar Akyol dünya ikincisi oldu #1

    Milli atlet Pınar Akyol dünya ikincisi oldu #2

    Milli atlet Pınar Akyol dünya ikincisi oldu #3


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