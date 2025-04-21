Milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarı

AA & Ensonhaber

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova’nın başkenti Kişinev’de sona erdi. Kişinev Arena Spor Salonu'nda 42 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, hem bireysel hem de takım bazında büyük bir başarıya imza attı.

KADINLARDA İKİNCİ, ERKEKLERDE ÜÇÜNCÜ OLDUK

Toplamda 333 sporcunun (185 kadın, 148 erkek) mücadele ettiği şampiyonada ay-yıldızlı halterciler, 8 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Bu üstün performans, kadınlarda Türkiye’ye Avrupa ikinciliğini, erkeklerde ise Avrupa üçüncülüğünü getirdi.

"ROTAMIZ HEP ZİRVE"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede milli takımın gösterdiği performanstan memnun olduklarını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nı başarıyla tamamladık. Sporcularımızın kazandığı her madalya, ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Kadın takımımız Avrupa ikincisi, erkeklerimiz ise Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir mücadele örneği sergiledi. Antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı kutluyorum. Bu başarı bizim için yalnızca bir basamak; Türkiye’ye döner dönmez daha büyük hedefler için çalışmalarımıza başlayacağız. Bizim rotamız hep zirve.

Şampiyona, Türkiye halteri adına hem sportif başarı hem de gelecek adına umut verici bir tabloyla tamamlandı.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası ülkeler sıralaması:

Kadınlar:

1. Ermenistan

2. Türkiye

3. Birleşik Krallık

4. Ukrayna

5. Moldova

6. Romanya

Erkekler:

1. Ermenistan

2. Gürcistan

3. Türkiye

4. Moldova

5. Bulgaristan

6. Ukrayna