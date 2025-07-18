Milli sporcu Görkem Gedik'ten Türkiye rekoru

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası, 19 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Milli dalgıç Görkem Gedik, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde gerçekleştirdiği 92 metrelik dalışı 3 dakika 2 saniyede tamamlayarak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

"TEK NEFESTE YAPILAN BİR SPOR"

Organizasyonun ikinci gününde önemli bir başarı elde ettiğini belirten Gedik, rekor denemesi öncesinde yaşadığı heyecanı şöyle anlattı:

Tek nefeste yapılan bir spor olduğu için heyecanı kontrol etmek gerekiyor. O an nefesime odaklanıp sakin kalmaya çalıştım. Bu dalış benim için çok özel ve mutluluk vericiydi. Ülkemize yeni bir rekor kazandırdığım için gururluyum.