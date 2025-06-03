Milli yelkencilerden Avrupa Şampiyonası’nda madalya yağmuru

AA & Ensonhaber

İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası’nda Türk yelkenciler, büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcular, bireysel kategorilerde bir altın ve bir bronz madalya kazanırken, takım sıralamasında da Avrupa’nın zirvesine çıktı.

CENGİZ EREN AVRUPA ŞAMPİYONU

Türkiye Yelken Federasyonu’nun aktardığı bilgilere göre, final yarışlarıyla tamamlanan organizasyonda Yalıkavak Yelken Spor Kulübü sporcusu Cengiz Eren Güvenç, olağanüstü performansıyla Avrupa şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı.

ADA VERA'DAN BRONZ MADALYA

Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Ada Vera Tüfekçiler ise başarılı mücadelesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona boyunca gösterdikleri istikrarlı performansla dikkat çeken Türk sporcular, takım klasmanında da birincilik elde ederek Avrupa’yı geride bıraktı.

Türkiye Yelken Federasyonu, bu gurur tablosuna katkı sunan sporcuları, milli takım antrenörleri Alican Selcik ile Gökhan Durkal’ı, aileleri ve kulüpleri gönülden tebrik etti.