Milli yüzücü Arel Gültekin'den EYOF 2025'te 2. altın madalya

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) duyurusuna göre, başkent Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2025) kapsamında ay-yıldızlı yüzücü Arel Gültekin, erkekler 100 metre kelebek yarışında 53.61'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Gültekin, daha önce 200 metre kelebekte de şampiyonluk yaşamıştı.

MADALYA ALAN DİĞER SPORCULARIMIZ

Türkiye’yi atletizmde temsil eden Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil, erkekler 400 metre engelli koşusunda 50.40’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı. Yüzmede ise Su Yüksel, kızlar 100 metre kurbağalama yarışında 1:12.00’lık süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla Türkiye’nin EYOF 2025’teki madalya sayısı 18’e yükseldi.