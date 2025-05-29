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DHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup’taki son iki maçına hazırlanıyor.

İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılarda, teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve milli futbolcular Fatma Şahin ile Kader Hançar, Esenler Erok Stadı’ndaki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GRUBU 2’NCİ SIRADA TAMAMLAYARAK PLAY-OFF ŞANSIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, yarın oynanacak İrlanda karşılaşmasının hem Türkiye hem de rakip için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları dedi:

Oyuncularımın motivasyonu ve oyun disiplini yüksek. Bu maçı kazanarak grubu 2’nci sırada tamamlayarak play-off şansımızı sürdürmek istiyoruz. 3’üncü sıraya düşmeden bu seviyede kalmak istiyoruz.

"KAMPA DİNLENMİŞ DÖNDÜLER"

Rakibin fiziksel olarak daha üst seviyede olduğunu vurgulayan Kıragası, şu ifadeleri kullandı:

İlk maçta topun daha çok İrlanda’da kalmasının nedeni buydu. Bizim ligimizin temposu ve fizik gücü bu düzeye ulaşmakta zorlanıyor. Ama avantajımız şu, 4 Mayıs’ta ligimiz sona erdi, oyuncularımız özel programlarla çalıştı ve kampa dinlenmiş döndüler.

"OYUNCULARIMIN OYUN HAKİMİYETİNE VE MÜCADELESİNE GÜVENİYORUM"

Kıragası, İrlanda maçına dair taktik planlarını da paylaşarak, şu sözleri sarf etti:

Topun bizde kalacağı, geçiş oyununu etkili oynayacağımız bir karşılaşma planlıyoruz. Kazandığımız topları doğru değerlendirecek alternatiflerimiz var. İrlanda deplasmanında 1-1’i bulabileceğimiz çok net bir pozisyonu kaçırdık, bu bizi üzmüştü. Ama oyuncularımın oyun hakimiyetine ve mücadelesine güveniyorum.

"TRİBÜNLERDE SİZLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

İstanbul’daki taraftarlara da çağrıda bulunan tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle noktaladı:

Yarın tribünlerde sizleri görmek istiyoruz. Bu takım sizler için oynuyor. Desteğiniz bizi bir adım öne taşıyor, gelin bu coşkuyu birlikte yaşayalım.

"GÜVENİMİZ TAM"

Milli kaleci Fatma Şahin ise kampın atmosferine ve takımın hazırlık sürecine değindi. Şahin, şunları dedi:

Kampın ilk maçına çıkıyoruz. Fiziksel ve mental olarak çok çalıştık. Uzun zamandır birlikte oynayan bir takımız. Birbirimizi iyi tanıyoruz, saha içinde güvenimiz tam.

"HERKESİ TRİBÜNLERE BEKLİYORUZ"

Taraftarlara özel bir mesaj da gönderen Şahin, şu şekilde konuştu:

Bugün son taktik antrenmanımızı yapıyoruz. Yarın güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklediğinde yukarı çıkıyoruz. Bunun tek sebebi onların enerjisi. Yarın herkesi tribünlere bekliyoruz.

"İRLANDA'DAKİ MAÇI TELAFİ ETMEK İÇİN SAHADAYIZ"

Kadronun hücum oyuncularından Kader Hançar ise, İrlanda mağlubiyetinin ardından yarınki maçın anlamının daha da büyüdüğünü vurguladı.

Hançar yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Bu maç bizim için hayati öneme sahip. İrlanda’da mağlup olmuştuk. Bu kez sahamızda oynuyoruz ve telafi edeceğimize inanıyoruz.

AY-YILDIZLILAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup’ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Esenler Erok Stadı’nda antrenman yaptı.

Antrenman öncesi Necla Güngör Kıragası takımla konuşma gerçekleştirdi.

Top çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İrlanda maçının taktik idmanları ile devam etti.