Senegal'den Afrika Uluslar Kupası hakkında açıklama!

Senegal Futbol Federasyonu (FSF) Başkanı Abdoulaye Fall, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) Senegal'in 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunu iptal etmesinin ardından başkent Dakar'da basın toplantısı düzenledi.

Karara ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuruda bulunacaklarını belirten Fall, mahkemenin söz konusu kararı iptal edeceğine inandıklarını söyledi.

"SENEGAL DİK DURMAYA DEVAM EDECEK"

Fall, Fas'a "masa başında verilen şampiyonluğun" hukuka aykırı olduğunun da altını çizerek "Senegal dik durmaya devam edecek ve alnının akıyla sahada kazandığı bu zaferi sonuna kadar savunacak." dedi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI SENEGAL'DEN ALINARAK FAS'A VERİLDİ

CAF Temyiz Kurulu'ndan 17 Mart'ta yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan ve Senegal'in 1-0 kazandığı final karşılaşmasında Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar verildiği duyurulmuştu.

Buna göre, sonuç Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve Fas, aynı zamanda ev sahibi de olduğu AFCON 2025'in şampiyonu ilan edilmişti.

CAF Temyiz Kurulu, kararına gerekçe olarak Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 82 ve 84. maddelerini gösteriyor.

Söz konusu maddelere göre, bir takımın "maçı oynamayı reddetmesi veya karşılaşma tamamlanmadan sahayı terk etmesi" durumunda, söz konusu takım hükmen mağlup sayılıyor ve turnuvadan elenmiş kabul ediliyor.

Tartışmalı CAF kararının ardından Senegal hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, kararı "eşi benzeri görülmemiş ve son derece ağır" olarak niteleyerek, yönetmeliğin yanlış yorumlandığını kaydetmişti.

Açıklamada, CAF yönetimi içinde yolsuzluk şüphesine ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasının talep edildiğinin ve karara ilişkin ilgili tüm uluslararası yargı mercilerine başvurulacağının altı çizilmişti.

GERİLİMLİ FİNAL MAÇI

Fas'ın Rabat kentinde oynanan AFCON finalinde, maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu.

Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmiş ve Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi olmuştu.

FAS YAŞANANLARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Fas Futbol Federasyonu (FRMF), Senegal'in final maçında sahadan bir süreliğine çekilmesine ilişkin CAF Disiplin Kurulu'na başvurmuştu.

FRMF'nin Senegal'in hükmen mağlup sayılması yönünde yaptığı itiraz CAF Disiplin Kurulunca reddedilmiş ancak hem Senegal hem Fas'a para cezası ve maçtan men cezaları verilmişti.

Fas, CAF Disiplin Kurulunun kararını da CAF Temyiz Kuruluna götürmüştü.